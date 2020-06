De nouveaux moyens pour Forsee Power, en attente de volumes

Relocaliser la production pourquoi pas, mais peut-être faudrait-il commencer par encourager les industriels déjà présents sur le sol français et européen ? Christophe Gurtner, PDG du concepteur et intégrateur de batteries pour la mobilité Forsee Power, exploitant d’usines en France, en Pologne et en Chine, regrette que pour le moment « aucun signe de basculement vers le bas carbone ne se manifeste concrètement. Nous sommes l’arme au pied. Nous avons les approvisionnements nécessaires, notre activité continue à progresser mais les gros volumes restent absents. »

La massification à portée de main

Spécialiste des accumulateurs pour les véhicules lourds – bus, camions, trains, bateaux – mais aussi pour les scooters électriques et les objets techniques – par exemple les respirateurs médicaux… – Forsee Power annonce produire 1/2 GWh par an. Il espère surtout ...

(@Forsee Power)

de grosses commandes de bus électriques dans le cadre de la relance verte. Sans en voir les prémices. En 2019, 1 600 bus électriques neufs ont été vendus sur le continent européen, soit 10% du marché alors que, selon Forsee Power, le coût de possession sur la durée de vie des véhicules ferait du bus à batteries une affaire rentable. Certes, les finances des collectivités locales et des opérateurs de transport sont moins que jamais au beau fixe. Mais là aussi, des parades semblent possibles. Avec EDF et Mitsubishi, Forsee Power a créé en avril 2017 l’outil de financement NeoT Capital . Lequel avance la totalité du prix d’achat des véhicules de transport ; 32 M€ ont été investis à ce jour. Donc, massifier les commandes à un industriel de la mobilité, employeur de 350 personnes à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne) et à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne) , ne ressemble pas à un mirage.

En tous cas, les actionnaires et les financeurs croient à l’aventure, puisque Forsee Power bouclera dans quelques semaines une nouvelle levée de fonds de plusieurs dizaines de millions d’euros, après celle de 55 M€ en 2017. Bpifrance via son fonds Sociétés de projets industriels (SPI) et Idinvest Partners ont déjà annoncé concourir à hauteur de 30 M€. Ces nouveaux moyens serviront à investir dans les chaînes de production et les procédés, mais aussi à réaliser d’éventuelles nouvelles acquisitions. « Sans la crise du Covid, notre chiffre d’affaires aurait dû doubler cette année, comme il l’a fait l’année dernière. Nous aurions pu atteindre la rentabilité d’exploitation. La croissance en 2020 se situera en fait entre 30% et 40% », prévoit le dirigeant. Pas si mal par les temps qui courent. Mais comme son alter ego allemand Akasol basé à Darmstadt, Forsee Power est bien placé pour mesurer la puissance de feu des leaders asiatiques du Lithium-ion, par exemple BYD et ATL et à quel point l’Asie mise massivement sur la mobilité électrique : « Les bus neufs vendus en Chine sont tous électriques. Pour être aussi compétitifs, il nous faut rapidement de gros volumes », résume Christophe Gurtner.