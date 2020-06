Eolien en mer : EDF Re lance Fécamp et fait alliance en Chine

EDF Renouvelables salue à sa manière la reprise des activités en France après le gros de la crise sanitaire. La filiale EnR de l’électricien national a bouclé ce week-end le montage financier de son projet éolien marin de 500 MW et 71 turbines au large de Fécamp en Normandie. Les 4/5e des 2 Mds€ seront empruntés à un pool bancaire conduit par BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole, avec une participation de la BEI. Le solde, c’est-à-dire les fonds propres, est alimenté par le consortium associant EDF Re (35% du capital), l’allemand WPD (30%) et l’énergéticien canadien Enbridge. Lequel a déjà revendu 50% de ses parts dans les trois projets marins posés d’EDF Re à un fonds de pension de son pays – une opération courante qui ne change rien à la gouvernance des projets, fait remarquer Bruno Bensasson, PDG d’EDF Renouvelables.

Après Eiffage, Bouygues

Prévue pour une mise en service en 2023, la future infrastructure éolienne a tout pour plaire aux financeurs : elle bénéficie d’un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans, accordé par l’Etat en juin 2018. Après une petite renégociation, le tarif s’élève à ...

environ 145€ pendant 17 ans et un peu moins ensuite. « Une rentabilité normale au terme d’un processus compétitif », considère Bruno Bensasson.

La décision finale d’investissement permet aussi d’annoncer ou confirmer les principaux fournisseurs de rang 1, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de Saint-Nazaire. En particulier le turbinier Siemens Gamesa – il en profite pour lancer son usine au Havre – et Bouygues Construction qui, avec Saipem et Boskalis, se voit confier les fondations gravitaires en béton à ballasts – et non mono-pieux métalliques comme à Saint-Nazaire. Les Chantiers de l’Atlantique en compagnie de GE Grid Solutions et SDI repartent pour une nouvelle sous-station électrique en mer. Prysmian est là aussi en charge des câbles et RTE du raccordement, les travaux à terre devant commencer ce mois-ci.

Discussion cet été avec les pêcheurs

A la différence du projet d’Iberdrola à Saint-Brieuc, celui d’EDF à Fécamp ne semble pas rencontrer d’opposition forte des pêcheurs, qui vont pourtant devoir abandonner pendant plusieurs saisons une zone située entre 13 et 22 km au large du port et y exercer sous conditions ensuite. Une ambiance que Bruno Bensasson attribue à une volonté de coopération de longue date avec les professionnels de la mer. Pourtant, il reste à évaluer le manque à gagner pour eux pendant la phase de construction, avec des discussions cet été. Mais il est déjà prévu que lors de l’exploitation, les pêcheurs locaux et leurs comités départemental et national percevront 35% du produit de la taxe sur l’éolien en mer, laquelle devrait rapporter entre 8 et 9 M€ annuels au total.

Le projet crée aussi de l’activité dans les ports, au Havre donc mais aussi à Fécamp pour l’exploitation-maintenance (une centaine d’emplois pérennes), à Saint-Nazaire pour le transformateur et même à Cherbourg pour l’assemblage des mâts, des nacelles et des pales. La construction du parc doit générer autour de 1 700 emplois.

L’autre projet normand d’EDF Re, WPD et Enbridge prévu au large de Courseulles-sur-Mer a aussi des chances d’être lancé cette année, prévoit Bruno Bensasson, au plus tard en début d’année prochaine. A l’agenda de l’année également, un solde des recours contre le projet de trois éoliennes flottantes en Méditerranée, le jugement étant espéré cet été et la mise en service de ce projet expérimental, en 2022.

37,5% dans deux projets CEI

Après Saint-Nazaire, EDF Re concrétise donc une nouvelle fois en France, mais pas seulement. En Chine, le développeur-producteur EnR accompagné par EDF Chine prend 37,5% des parts d’une co-entreprise avec l’électricien géant China Energy Investment Corporation. L’investissement fait suite à l’accord de coopération signé le 25 mars 2019 en présence des chefs d’État français et chinois entre les présidents d’EDF et de CEI – le second ayant détrôné le premier du leadership mondial.

L’affaire consiste à développer en Chine méridionale le projet DongTai V de 200 MW prévu pour l’année prochaine et à exploiter DongTai IV, soit 302 MW raccordés en 2019. Sans fanfare, le français prend pied sur un marché constitué de 6 GW à l’heure actuelle mais qui en espère 40 dans dix ans. EDF Re prospecte aussi au Japon et en Inde. Sur les 29 GW éoliens en mer installés à l’heure actuelle dans le monde, l’Asie représente moins de 8 GW, l’essentiel se situant en Europe. En 2030, cette capacité pourrait avoir décuplé et EDF RE souhaite en profiter. Citant une prévision de Bnef, Bruno Bensasson fait remarquer que dans la décennie qui vient, « l’éolien maritime est appelé à grandir de 18% par an, à comparer à la croissance de l’économie en général, de 2 à 3% ».