A Pau, Engie et l’agglo inaugurent un « contrat mixte » pour leur réseau de chaleur

(@Engie)

La communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, Engie Solutions, la Banque des Territoires et l’université de Pau ont posé la semaine dernière la première pierre d’un réseau de chaleur de 44 km signé il y a un an. C’est l’un des rares réseaux greenfield émergeant chaque année – une dizaine au mieux et de tailles diverses. Il doit être terminé d’ici 2023. Le mix y est renouvelable à hauteur de 75% – le solde en gaz – et composé pour moitié par le traitement des déchets ménagers via l’usine d’incinération de la commune de Lescar et à 25% par une centrale biomasse à construire.

L’objectif de ce gros projet est de relier 169 bâtiments, principalement des logements collectifs, bâtiments de bureaux, sports et loisirs, établissements de santé et scolaires. La majorité des abonnements prévus a d’ores et déjà été signée, précise le communiqué d’Engie Solutions.

Calories venues de loin

Ce chantier de 51 M€ fait l’objet d’un montage juridique inédit, sous forme d’un contrat mixte de 26 ans. Une disposition du droit public, existant depuis 2016 seulement, qui vise ici à favoriser un peu plus l’économie de ce type de projet. Lequel comporte en effet ...