Bornes de recharge : pourquoi le concept d’Electric 55 convainc l’agglo d’Avignon

Si le nouvel objectif du gouvernement est tenu, le nombre de bornes de recharge pour véhicules électrique sur la voie publique va tripler en un an et passer de moins de 30 000 à 100 000. Une telle accélération peut être synonyme de précipitation voire de gaspillage d’argent public. Il n’est pas inutile de se demander comment procèdent les opérateurs expérimentés et investisseurs de leurs propres fonds, car le marché est encore loin d‘être stabilisé, du fait d’une demande de recharge pour l’instant faible. « Maîtriser au maximum l’investissement et déployer très vite des points de recharge robustes et évolutifs, c’est le principe même d’Electric 55 Charging », affirme Romain Vincent, fondateur en 2013 de cette entreprise de neuf personnes basée près de Saint-Tropez, avec un chiffre d’affaire de 350 000€ en 2019.

Investisseur indépendant

Elle gère le réseau de 1 200 bornes de recharge rapide de Nissan, Auchan, Ikea et BP et est devenue spécialiste du retrofit de bornes Autolib en région parisienne*. Elle possède en outre et en direct une centaine de points de charge, surtout dans le Var. Mais bientôt aussi dans le Vaucluse, car Electric 55 a décroché des contrats avec les communes de l’agglomération d’Avignon pour en installer 100 d’ici la fin de l’année, de 22 kW et 7 kW, 17 étant déjà opérationnelles. Ce succès est notable, car un petit opérateur indépendant a ici réussi à convaincre une importante collectivité de lui confier l’exploitation d’un réseau pendant une dizaine d’années. En plus, il parvient à porter lui-même le risque financier – grâce à ...