Vers des « hubs » de recharge électrique en France ?

La France va-t-elle réussir à tripler le nombre de ses points de recharge électrique ouverts au public en 18 mois ? C’est l’objectif assigné par l’Etat dans le récent plan de soutien à la filière automobile : « atteindre dès 2021 l’objectif des 100.000 bornes initialement fixé pour 2022 », selon les mots du président de la République. Ce qu’Emmanuel Macron a omis de préciser, c’est que la France en compte « seulement » 30.000 aujourd’hui. Pour accélérer le rythme de déploiement et tripler ce nombre, une série de mesures est en préparation.

Des « hubs » à l’étude

L’Etat compte d’abord s’appuyer sur les certificats d’économies d’énergie (CEE). Le ...

programme CEE « Advenir » vient en effet d’être prolongé jusqu’à fin 2023 et doté de 100 M€. Ce programme vient de boucler l’appel à financeurs pour sa nouvelle phase (2020-2023). La première devait à l’origine se terminer en décembre prochain, « mais nous avons déjà consommé tout notre budget qui était de 20 M€ », signale Cécile Goubet, déléguée générale de l’association Avere-France, qui pilote le programme. « Nous devrions arriver aux 15.000 points fin juin. » L’objectif est désormais d’en installer 45.000 supplémentaires.

Attention : toutes les bornes du programme Advenir ne seront pas à comptabiliser dans les points « ouverts au publics ». Advenir cible en effet aussi des bâtiments privés comme les copropriétés et les entreprises. Mais certaines pourraient l’être, par exemple celles sur les parkings de centres commerciaux.

Plus original, le programme pourrait soutenir des « hubs » de recharge, c’est-à-dire des parcs de recharge offrant un panel de puissances, correspondant à différents usages, de la recharge lente à la très rapide, et positionnés dans des endroits spécifiquement choisis. Cette option, évoquée par le gouvernement, n’en est qu’au stade de la réflexion. A quoi pourraient ressembler ces hubs ? « Il existe des initiatives intéressantes à l’étranger auprès de gares ou de zones à fort trafic, avec des installations de recharge pour des véhicules légers mais pas seulement. Par exemple aussi pour des bus », illustre Cécile Goubet. « Ou bien ces hubs pourraient ressembler tout simplement à des stations-services. »

Un groupement d’industriels

Un deuxième axe de réflexion porte sur les grands axes routiers en général et autoroutiers en particulier. Le gouvernement ne parait pas échaudé par les déboires du réseau Corri-Door d’Izivia, filiale d’EDF. « A court terme, l’objectif est que soit rétabli le plus rapidement possible un service de recharge rapide, fiable et en toute sécurité sur les axes autoroutiers, dans le prolongement du réseau de recharge rapide CorriDoor », signale l’exécutif dans le plan de soutien à la filière auto. Un appel à manifestation d’intérêt va être lancé cet été « pour assurer un premier maillage d’environ 150 kilomètres d’inter-distance sur les grands axes nationaux du territoire ». Par ailleurs, l’Etat va faire appel à la Banque des territoires pour constituer un groupement d’industriels chargé de « définir le besoin en corridors de points de recharge rapides sur les grands axes », ainsi que ses modalités de réalisation et de financement.

Toujours avec la Banque des territoires, mais pas pour les bornes publiques, l’Etat voudrait enfin créer un « fonds national de mutualisation des investissements dans l’infrastructure électrique ». Il ciblerait les copropriétés pour financer les équipements nécessaires à l’installation de bornes et éviter que les premiers copropriétaires intéressés n’aient à payer l’infrastructure collective en plus de l’installation de leur propre borne.

Ces pistes sont vues d’un bon œil par l’association Avere-France, qui promeut la mobilité électrique. Reste tout de même à savoir si elles seront concrétisées rapidement. « Normalement, on devrait maintenant avoir une plus grande force de frappe pour financer l’infrastructure de recharge », selon Cécile Goubet. D’autant que les bornes peuvent aussi désormais être prises en charge à hauteur de 75% par le Turpe.