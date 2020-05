Fnac Darty va vendre des voitures électriques

L’électrique accroît sa part de marché Entre janvier et mars 2020, en Europe, les voitures électriques et hybrides rechargeables ont vu leurs ventes doubler par rapport au premier trimestre 2019 pour atteindre 167 132 unités. Au passage, leur part de marché a grimpé à 6,8%, contre 2,5% un an auparavant. Il faut dire que, dans le même temps, les ventes de modèles à essence et au diesel ont diminué, d’après l’association des constructeurs européens Acea. De leur côté, avec 232 525 immatriculations (+45,1%), les hybrides non-rechargeables restent la technologie la plus commercialisée parmi les motorisations alternatives.