Autorisation environnementale : les délais de recours se décalent un peu plus

Dans la situation actuelle, faut-il appliquer aux autorisations environnementales le même régime qu’aux permis de construire et autorisations d’urbanisme ? Publiée hier au Journal officiel, la loi prolonge l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet. Ce qui repousse les délais maximaux de recours des tiers à l’égard des autorisations environnementales au 10 octobre. La construction et les opérations financières attachées aux initiatives, par exemple la revente avant construction, risquent de s’en trouver freinées un peu plus.

« Les délais de recours repartent de zéro à compter d’un mois après la cessation de l’état d’urgence, alors que dans le même temps, l’ordonnance du 8 mai 2020 fige ...

ces délais pour les permis de construire à compter du 24 mai. Les autorisations environnementales subiront de ce fait parfois plus de quatre mois d’écart avec les permis de construire », explique Hélène Gelas, avocate associée du cabinet LPA-CGR avocats.

Favoriser la reprise économique

Le décalage croissant s’explique par le nouveau régime appliqué aux contestations des permis de construire et autorisations d’urbanisme, souvent couplées aux autorisations environnementales dans l’éolien, l’hydroélectricité, certains projets solaires ou de méthanisation, entre autres. Les permis de construire « bénéficient » de l’ordonnance du 8 mai qui vise à accélérer la reprise économique et à déclencher les chantiers. Cette ordonnance fait elle-même suite à celle du 15 avril qui, dans le même but, suspendait et non plus prorogeait la période de mise en cause des permis de construire.

En conséquence, le délai de recours peut se terminer fin mai pour une autorisation d’urbanisme mais se trouver prorogé de quatre mois pour un sujet environnemental. Hélène Gelas estime qu’un régime particulier devrait aussi être mis en place pour les autorisations environnementales et signale à cet égard l’avis du 4 mai du Conseil d’Etat relatif à la loi sur l’état d’urgence. « La nécessité et proportionnalité de ces dérogations doivent faire, de la part du gouvernement, l’objet, dans les semaines qui viennent, d’un réexamen systématique et d’une appréciation au cas par cas », considère la haute juridiction administrative.