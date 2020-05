Le CEA Ines et l’IPVF s’allient pour industrialiser le duo pérovskite/hétérojonction

L’Institut Photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF) et le CEA-Institut national de l’énergie solaire (Ines) ont lancé un programme commun visant l’industrialisation d’une technologie de pointe mêlant des matériaux pérovskites à la technologie de l’hétérojonction. Baptisé « Tandem Made in France », le projet consiste à développer un dispositif tandem à haut rendement, facilement transférable à l’échelle industrielle.

Trois ans pour faire ses preuves

Le programme commun se donne trois ans pour mettre en œuvre une technologie française avec un objectif de ...

30% de rendement. L’IPVF et le CEA-Ines ont développé une certaine expertise dans le domaine des procédés de synthèse et de dépôt des pérovskites et de leur intégration en dispositifs photovoltaïques. Le CEA-Ines est l’un des pionniers sur la fabrication de cellules silicium à hétérojonction. Ses équipes ont notamment réussi à produire, en janvier 2020, des cellules hétérojonction d’un rendement de 24,63% sur des équipements industriels permettant des cadences de 2 400 cellules par heure. Un savoir-faire qui a d’ailleurs été transféré à l’italien Enel pour son usine de Catane (200 MW), et surtout au norvégien REC qui l’utilise sur son site de Singapour (600 MW) et dans sa future potentielle gigafactory solaire de Sarreguemines

En matière de pérovskites, les deux labos ont enregistré des résultats assez encourageants, le CEA-Ines ayant obtenu un rendement supérieur à 20% à l’échelle d’un mini-module de 11 cm² en décembre 2019; l’IPVF, de son côté, a atteint des performances de 15% de rendement sur 25 cm². L’enjeu est désormais d’industrialiser le couplage de ces deux technologies, ce qui est précisément l’objet de cette collaboration. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une volonté de réindustrialisation de la filière photovoltaïque européenne à partir de technologies innovantes.