EDF Renewables pré-sélectionné pour un parc éolien en mer de 1 GW en Irlande

EDF Renewables fait partie des entreprises sélectionnées par le gouvernement irlandais pour installer des parcs éoliens en mer. La filiale du groupe français a présenté deux projets, Codling 1 et 2, cumulant 1 GW. Un coup gagnant puisqu’elle n’a acquis la moitié des parts du projet auprès de Hazel Shore qu’en février dernier. Son partenaire est le suédois Fred Olsen Renewables, ...

déjà présent en Ecosse, et également en Norvège et Suède. Il exploite un parc éolien de 595,5 MW et s’est emparé l’année dernière de 50% de la compagnie de transport maritime allemande United Wind Logistics , spécialisée dans le transport d’éoliennes.

Près de 3 GW à déployer

Le gouvernement irlandais a en quelque sorte réalisé une pré-sélection de sept projets qui devront encore poursuivre le travail de documentation avant d’être validés définitivement. Ils doivent en effet entrer dans le cadre du Marine Planning and Development Management Bill qui est toujours en cours d’adoption. Mais ces projets sont bien avancés et ont de bonne chance d’aller au bout. Ils cumulent 2 780 MW. Cette liste de projets pourrait est décisive pour permettre à l’Irlande de remplir son objectif de 3,5 GW d’éolien en mer d’ici 2030.

EDF Re est le seul français positionné. Les autres parcs choisis sont Oriel Wind Park (330 MW) développé par le belge Parkwind et l’irlandais ESB, Bray et Kish Banks (600 MW cumulé) par l’allemand Innogy, Skerd Rocks (100 MW) par l’entreprise irlandaise Fuinneamh Sceirde Teoranta et enfin North Irish Sea Array (750 MW) détenu par le norvégien Statkraft suite à son acquisition de la filiale irlandaise d’Element Power en 2018.