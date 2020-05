Les investissements dans les EnR résistent à la crise, mais sont insuffisants

Les investissements dans le secteur des énergies renouvelables sont ceux qui résistent le mieux à la crise, ils sont néanmoins insuffisants pour atteindre les objectifs climatiques. Tel est l’une des conclusions du dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Elle anticipe une baisse jamais observée auparavant de 20% des investissements dans l’énergie dans le monde, équivalent à 400 Mds$. C’est trois fois plus que la baisse anticipée de la consommation d’énergie (-6%). Les prévisions pré-covid19 tablaient plutôt sur une hausse de 2%.

Sous la barre des 600 Mds$

Les investissements dans les énergies décarbonées (ce qui comprend le nucléaire) et l’efficacité énergétique vont passer pour la première fois depuis 2015 sous la barre des ...

600 Mds$, prévoit l’AIE. Le déclin reste limité dans les énergies renouvelables, il est plus marqué dans l’efficacité énergétique.

Le secteur de l’électricité dans son ensemble devrait voir décroître les investissements d’environ 10%, notamment sur le segment des réseaux électriques, ce qui ne manque pas d’inquiéter l’AIE sur la sécurité d’approvisionnement et sur la capacité future à intégrer les renouvelables. Lesquels voient leurs parts s’élever de 34 à 37,5% dans les investissements énergétiques en 2020, en raison de la baisse abrupte observée dans l’industrie de l’Oil&Gas, qui a vécu pour la première fois de son histoire des prix négatifs. La baisse des investissements dans les hydrocarbures est trois fois plus forte (-32%) que dans l’électricité, élevant mécaniquement le poids des EnR.

A noter, la tendance à l’électrification est déjà bien amorcée puisque le secteur de l’électricité va capter pour la cinquième année consécutive le plus de financements. Un phénomène censé participer à la décarbonation de l’économie, à condition de le coupler à des énergies « propres ». Or, de ce point de vue, le charbon a la dent dure. Si l’AIE note que les décisions d’investissements dans de nouvelles centrales charbon ont chuté de 80% depuis 2015, les feux verts au 1er trimestre 2020 ont été deux fois plus nombreux que l’année précédente. Au final, inertie du secteur oblige, le parc de centrales à charbon continue de croître dans le monde.

Investir en contraction

Le déclin des investissements dans les énergies renouvelables n’est bien sûr pas un bon signe, mais il est quelque peu relativisé par l’AIE. En effet, la baisse des coûts permet, avec la même somme investie, de construire davantage de capacités EnR. De fait, elle s’attend à une croissance des déploiements d’installations photovoltaïques et éoliennes, tout comme des véhicules électriques, en 2020.

L’enjeu qui ressort en filigranes du rapport de l’AIE réside dans la capacité des acteurs à investir dans les technologies propres dans un monde qui se contracte, et dans lequel les énergies fossiles sont données. Une situation antérieure à la pandémie de Covid-19, qui n’a semble-t-il été qu’un accélérateur à une crise énergétique larvée. « Les données font ressortir des signes d’inquiétudes sur le secteur énergétique dans son ensemble. Ces dernières années, la part des investissements énergétiques dans le PIB a baissé et devrait être aux alentours de 2% en 2020, contre 3% en 2014. La tendance est visible également dans le secteur électrique, reflétant l’absence de progrès dans l’accélération des technologies propres au rythme requis par les besoins et la nécessité de répondre au changement climatique », écrit l’agence.

Cette dernière estime qu’il faudrait au moins doubler les investissements dans le secteur d’ici la fin des années 2020. Pour cela, elle préconise aux décideurs politiques, d’une part, d’investir massivement dans des programmes de soutien de la demande fléchés vers les technologies propres (primes à la conversion des chaudières, véhicules, etc), et d’autre part d’investir massivement dans les réseaux électriques et le stockage. Si l’Europe s’avance visiblement dans cette voie, peu de chance de voir les Etats-Unis adopter ces propositions sous l’administration Trump qui pourrait au contraire chercher à sauver son industrie pétrolière. L’attitude des pays asiatiques sera déterminante.