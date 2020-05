Plan de relance européen : 750 Mds€, quelle place pour le green ?

Le voilà ! La Commission européenne a proposé un plan de relance ce 27 mai. Il atteint un montant de 750 Mds€ à travers un nouvel instrument baptisé Next generation EU. Il viendra s’ajouter au budget européen déjà prévu, le portant ainsi à 1.850 Mds€ sur 7 ans. Ce nouvel instrument sera financé par un emprunt sur les marchés financiers étalé entre 2021 et 2024 (et remboursé entre 2028 et 2058). Il a été présenté par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a pris soin de préciser : ces nouveaux moyens ne serviront pas à rembourser des dettes du passé, mais à « investir dans nos priorités communes », c’est-à-dire à « avancer vite vers un avenir vert, numérique et résilient ».

Un plan en trois axes

Ce ...

plan de relance, qui fait l’objet d’intenses tractations entre Etats membres , est composé de 500 Mds€ de subventions et de 250 Mds de prêts dans la version mise sur la table aujourd’hui par la Commission. C’est « un tournant majeur et peut-être historique », a réagi la Fondation Nicolas Hulot (FNH). « Historique, ce plan peut le devenir si dans les faits il permet de financer une sortie de crise basée sur la conversion écologique de l’Europe. La bataille qui va s’engager sur les conditions de l’usage de cet argent européen sera déterminante », complète FNH.

Seule certitude à ce stade, les fonds viendront abonder des programmes européens, pour l’essentiel déjà existants, autour de 3 axes. D’abord, tirer les leçons de la crise du Covid-19 (notamment pour le secteur de la santé). Ensuite, soutenir les Etats membres. Et enfin, relancer l’économie de l’Union européenne en encourageant les investissements privés. Ce troisième axe cible plus spécifiquement deux thématiques : le numérique et les secteurs verts. « De la 5G à l’intelligence artificielle et de l’hydrogène propre aux énergies renouvelables en mer », formule un document de présentation de la Commission européenne. Ce volet « relance de l’économie » comprend la création d’un instrument financier pour soutenir en fonds propres des entreprises viables mais ayant souffert de la crise sanitaire. Ainsi qu’un renforcement du fonds d’investissement européen InvestEU, qui cible en particulier les « infrastructures durables », les PME, la recherche et l’innovation.

Un budget à négocier

Dans le détail, la répartition des fonds reste à préciser. « Si la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, veut réellement faire du Green Deal une priorité politique, le montant global dédié à la transition écologique doit atteindre 50% de l’ensemble du plan et tous les financements néfastes au climat et à la biodiversité doivent en être clairement exclus, notamment ceux dédiés aux énergies fossiles », défend ainsi le Réseau Action climat France. Dans son discours aujourd’hui devant le Parlement européen, Ursula von der Leyen s’est contentée de dire que ce plan de relance devait « renforcer » le Green Deal. Elle a cité, sans en dire plus, l’exemple de la rénovation énergétique des bâtiments, qui doit faire l’objet d’une communication de la Commission au troisième trimestre 2020.

Ce plan doit maintenant être négocié avec les Etats membres et le Parlement européen. En termes de calendrier, l’adoption du budget de l’UE pour 2021-2027 n’est prévue qu’en décembre prochain. Pour disposer de fonds dès cette année, il est prévu de réviser le budget européen 2014-2020. En parallèle, les discussions vont se poursuivre pour que l’UE dispose de ses propres ressources, au-delà des fonds versés par les Etats, par exemple via « une taxe carbone aux frontières ou alors une nouvelle fiscalité sur le numérique », a répété ce jour Ursula von der Leyen. Des ressources propres encore à négocier et qu’il n’est prévu d’adopter que fin 2020.