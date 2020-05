Mobilité électrique : l’Europe comble le fossé des investissements

L’Europe a clairement passé la vitesse supérieure dans la mobilité propre. Sous l’impulsion des normes d’émissions de CO2 pour les automobiles de plus en plus strictes, elle a accéléré ses investissements dans la production de batteries et de voitures électriques. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, l’Europe aurait sécurisé 60 Mds€ d’investissements dans ...

ce domaine en 2019 selon les calculs de l’ONG Transport & Environment (T&E), qui publie une étude à consulter ci-dessous. C’est une multiplication par 19 par rapport à la période allant de mi-2017 à mi-2018 (date de son précédent rapport sur le sujet). Et c’est 3,5 fois plus que la Chine (17,1 Mds€ en 2019), ce qui fait dire à l’ONG que « l’Europe comble le fossé des investissements avec la Chine ». T&E a comptabilisé l’ensemble des investissements annoncés en Europe par des industriels (que ces industriels soient eux-mêmes européens ou non), surtout les constructeurs automobiles. Elle aboutit à la somme de 47,7 Mds€ pour les voitures électriques et 12,2 Mds€ pour les batteries. Les deux tiers des investissements (40 Mds€) concernent l’Allemagne, essentiellement par l’intermédiaire du groupe Volkswagen (et ses douze marques : Audi, Seat, Porsche, etc.), qui a pris le tournant de l’électromobilité après le Dieselgate. Mais aussi Tesla et son usine de batteries à Berlin. Loin derrière, se trouve la République Tchèque (6,6 Mds€), là aussi par l’intermédiaire notamment du groupe Volkswagen. Puis, encore un cran derrière l’Italie (1,75 Mds€), la France, la Suède et le Royaume-Uni (avec près de 1 Md€ chacun). Le rapport analyse aussi l’impact de la crise sanitaire sur la mobilité électrique, à l’heure des plans de relance pour sauver l’industrie automobile. Les normes d’émissions de CO2 portent sur la moyenne des ventes, rappelle l’ONG. Avec la chute des volumes toutes technologies confondues, les constructeurs pourraient être moins incités en proportion à commercialiser des modèles électriques. T&E interroge aussi : dans une économie en récession, qui achètera des voitures en général et des modèles électriques en particulier ? « Le segment de marché le plus porteur en Europe, après la crise du Covid-19, ce seront les entreprises », répond-elle, en citant le cas de la France où les ventes automobiles dans le BtoB auraient baissé deux fois moins vite que chez les particuliers. Découvrez le rapport complet de Transport & Environment ci-dessous (ou ici en PDF)