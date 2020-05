Ener-Pacte boucle sa levée de fonds de 3 M€

Ener-Pacte, spécialiste de l’optimisation de l’exploitation des centrales photovoltaïques, a bouclé sa levée de fonds de 3 M€ engagée en début d’année. La jeune société va utiliser ces fonds pour son déploiement commercial et poursuivre ses activités de recherche & développement. Elle s’apprête également à se lancer dans d’autres pays européens.

1,2 M€ en equity

La levée de fonds a quasiment atteint son objectif avec 2,935 M€ sécurisés. L’opération se compose d’un apport ...

en equity de 1,2 M€ par la société d’investissement lyonnaise JBC2, le groupe BCM Energy et plusieurs business angels, une phase bouclée dès la fin de l’année dernière. Il est complété par une levée de fonds de 485 k€ sur la plateforme Lita.co sous forme d’obligations, et par 1,25 M€ de crédits bancaires émanant notamment de Bpifrance. « Nous sommes très satisfaits de cette opération qui a pris un peu de retard en raison du confinement », se félicite Manuel Emig, co-fondateur de la société. Un « family office » d’une grande entreprise française avait également émis l’intention de participer à hauteur de 300 k€, mais la crise sanitaire a finalement interrompu les discussions, ce qui n’a pas empêché Ener-Pacte de boucler sa collecte.

Il s’agit de la deuxième levée après celle de 500 k€ début 2019. A l’époque, l’entreprise souhaitait mobiliser davantage, notamment au travers de Wiseed, mais la collaboration avec la plateforme en ligne est finalement tombée à l’eau. Au terme de ces collectes, les trois co-fondateurs gardent le contrôle de leur entreprise en restant majoritaires au capital. Ils ont réalisé un chiffre d’affaires de 300 k€ en 2019, affirment avoir atteint la rentabilité et visent entre 1 et 2 M€ de CA cette année.

Diversification

L’entreprise cherche à attaquer de nouveaux marchés, à l’instar de l’Italie et de l’Allemagne. Si les installations italiennes ont un âge similaire à celles de l’Hexagone à quelque deux ans près, les centrales solaires allemandes sont plus anciennes. « En France, nous sommes sur des périodes de 12-13 années de revenus. Outre-Rhin, les périodes d’obligations d’achat des centrales sont plus courtes ce qui rend les opérations moins bancables, nous devrons sans doute adopter un modèle innovant », ajoute-t-il.

Spécialisé sur le segment des non-professionnels (agriculteurs…) dont elle sécurise les revenus en prenant en charge les aléas, Ener-Pacte se dit de plus en plus approché par des acteurs du secteur : « Certains constatent des sous-performances mais sont limités dans leur capacité à relever ensuite leur productible. C’est tout notre savoir-faire et nous commençons à le commercialiser d’une façon quelque peu différente, davantage sous forme de conseil. Ce service devrait prendre plus de poids dans nos revenus à l’avenir », explique Manuel Emig.

Au début de l’année, Ener-Pacte a intégré le pôle de compétitivité Tenerrdis et a renforcé son équipe, passant de 6 à 15 salariés. La crise sanitaire a engendré un léger ralentissement dans le développement commercial, décalé certains recrutements mais dix nouveaux salariés devraient rejoindre l’équipe dans le courant de l’année.