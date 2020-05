Eolien flottant : Principle Power accélère avec Tokyo Gas au capital

Tokyo Gas a investi 20 M€ pour entrer au capital de Principle Power, le concepteur du flotteur WindFloat pour l’éolien en mer. L’énergéticien japonais rejoint d’autres actionnaires poids lourds du secteur à l’instar du pétrolier espagnol Repsol ou du portugais EDP. De son côté, Principle Power s’ouvre le marché japonais en éveil, et se donne des moyens financiers pour sa phase d’industrialisation.

Porte sur l’Asie

Si cette augmentation de capital est la plus importante réalisée par l’entreprise, l’entrée de Tokyo Gas n’est pas qu’une histoire d’argent. Le groupe nippon va ...

ouvrir à Principle Power le marché éolien en mer de l’archipel, au travers d’un accord de coopération complémentaire. Un mouvement sans doute observé de près par Ideol , spécialiste français de l’éolien flottant, déjà présent au pays du soleil levant. Selon une étude du ministère japonais de l’Environnement, le potentiel éolien marin s’élèverait à 1 900 GW, dont 80% dans des zones affichant des profondeurs d’eau supérieures à 50 mètres.

Principle avait jusqu’à présent un représentant au Japon et est en train de créer une antenne sur place pour gérer les développements dans le pays mais pas seulement. « Nous avions le Japon sur notre radar depuis un moment. De là, nous pourrons nous positionner sur d’autres marchés asiatiques comme Taïwan, la Corée du sud et la Chine », indique Guillaume Ardoise, Senior Technical Manager Europe de l’entreprise américaine. Selon lui, l’arrivée d’un nouvel actionnaire représente bien sûr un coup d’accélérateur mais montre également que le profil de risque de certains acteurs de l’éolien flottant est devenu acceptable pour les investisseurs. « Le marché est en train de maturer. Une sélection naturelle va se mettre en place avec, nous l’espérons, une part du lion pour les technologies éprouvées », analyse-t-il. Son entreprise en fait partie avec 27 MW en exploitation, et le parc de Kincardine (50 MW) en Ecosse en cours de construction, prévu pour entrer en service cette année. Au total, la société développe une centaine de MW ce qui en fait l’un des acteurs les plus expérimentés avec Equinor et ses projets Hywind (30 MW, en exploitation) et Hywind Tampen (88 MW, en développement).

Installer des hubs

L’opération de Principle Power, conseillé à cette occasion par Green Giraffe, s’inscrit dans une montée en puissance du marché de l’éolien en mer. En Europe, les yeux sont rivés sur Scotwind, l’appel d’offres écossais, qui prévoit l’attribution de 8 GW d’ici à 2030 et devrait faire la part belle à la technologie flottante. La France avec ses 750 MW inscrits dans la PPE d’ici 2024 fait également office de marché prioritaire pour la société en Europe. Interrogé sur les exigences de contenu local, Guillaume Ardoise imaginerait bien une organisation semblable à celle d’Airbus afin de ne pas perdre les économies d’échelle indispensables pour faire baisser les coûts de l’éolien flottant. L’idée serait d’organiser des hubs, en s’appuyant dans un premier temps sur ceux qui existent déjà dans l’éolien posé.

La compagnie s’attache à améliorer ses process pour rendre l’assemblage plus rapide, en minimisant les soudures ou les formes par exemple. Pour autant Principle Power ne fabrique pas lui-même ses flotteurs, mais sous-traite l’activité à des chantiers navals. « La période est favorable à la montée en puissance industrielle de l’éolien flottant car les chantiers navals sont un secteur qui fonctionne par cycles. Or, nous allons arriver à la veille d’un creux d’activité », anticipe Guillaume Ardoise. Une conjoncture potentiellement confortée par la crise économique, qui jouerait en faveur des commanditaires.