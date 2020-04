A Saint-Brieuc, les pêcheurs s’opposent aux travaux préliminaires

Les relations se tendent entre les marins-pêcheurs de Saint-Brieuc et Réseau de transport d’électricité (RTE) et Ailes Marines, la société de projet détenue à 100% par Iberdrola pour mener à bien la construction du parc éolien en mer. Le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins (CDPMEM22) annonce s’opposer fermement aux études et travaux préliminaires que RTE et Ailes Marines souhaitent débuter le mois prochain. Elles consistent en des...