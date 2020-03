Qair, un Quadran version grand large

(@Qair)

Entre le Quadran de Total et le Quadran International de Lucia Holding, la confusion devenait… totale, d’autant que les deux acteurs sont remuants et font parler d’eux. Fini le mélange. Le second est rebaptisé Qair International, reprenant l’initiale de Quadran et faisant une double allusion à care (soin en anglais) et fair (juste). Une clarification utile alors que le groupe Qair, relancé par Jean-Marc Bouchet après la transaction en 2017 avec Direct Energie (repris ensuite par Total), est (re)devenu un puissant compétiteur. Il dispose de quelque 430 MW en exploitation, surtout éoliens, dont 220 MW au Brésil, 130 MW en Pologne, 50 MW au Vietnam et 35 MW à l’Ile Maurice. Au Brésil, 300 MW supplémentaires sont financés ou en cours de construction, suivis par un pipe de… 2,5 GW à différents stades.

Puissants moyens financiers

En combinant avec ce qui se prépare, y compris en France, « Qair ne sera pas loin ...