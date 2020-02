Quel financement pour les stations services bioGNV de Karrgreen ?

(@Karrgreen)

Kargreen, le premier réseau 100% bioGNV, a mis les gaz ce matin au Salon de l’agriculture à Paris. L’événement aurait pu avoir lieu en Bretagne, puisque le projet a été conçu dans la commune de Locminé (Morbihan) par la société locale d’économie mixte Liger et sa filiale Liger Bioconcept. Il vise à installer 150 stations services multi énergies, biogaz mais aussi recharge électrique, en trois ans et sur tout le territoire français. Marc Le Mercier, président de Liger Bioconcept et pionnnier de l’économie circulaire prévoit une vingtaine de stations cette année. Trois contrats ont pour le moment été signés dans l’Ouest ou sont en passe de l’être, à Ploërmel, Redon et Châteaubriant.

1,05 M€ par station

Pour lancer Karrgreen, Liger BioConcept est accompagné par quatre entreprises : le fournisseur d’énergie E-Pango, qui s’occupera notamment de ...