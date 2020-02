La CRE réclame un groupe de travail sur les toitures solaires

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié sa délibération sur la neuvième période de l’appel d’offres solaire « Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc ». Sans surprise, le régulateur déplore le manque de concurrence et propose de nouvelles mesures pour y remédier. La constitution d’un groupe de travail dédié en fait partie.

La règle des 20% écarte une centaine d’offres

La CRE a reçu 426 dossiers cumulant 201 MWc, soit 67% des 300 MWc à adjuger lors cette 9ème session. Il s’agit de la quatrième tranche consécutive à être sous-souscrite ce qui n’est pas...