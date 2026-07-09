Voltalia teste l’intérêt des investisseurs pour Helexia

@Helexia & Voltalia

Exclusif – Le spécialiste des toitures solaires et de l’efficacité énergétique Helexia est sur le marché, pour un premier test auprès d’éventuels investisseurs. Il est actuellement détenu par Voltalia qui l’a intégré en 2019 par migration interne au sein de la holding Creadev.

Voltalia applique un plan de redressement et de relance conduit depuis 2025 par son nouveau directeur général, Robert Klein. Les mesures ...