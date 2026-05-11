Le nouvel état-major de Voltalia

Mars 2025 : Voltalia est plongée dans un audit général. Un an plus tard, la société du groupe Mulliez a trouvé son chemin : recentrages géographiques, redimensionnement des filiales, économies de trésorerie, vente d’actifs et réductions d’effectifs. Tout est détaillé dans le nouveau programme de croissance intitulé « Spring », dévoilé en septembre dernier, à quelques semaines d’annoncer des pertes économiques records. Depuis l’annonce du plan, l’entreprise cotée sur Euronext réorganise ses directions et ses activités, à commencer par ...

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