Voltalia en perte de 128 M€ en 2025

Voltalia plonge en Bourse : plus de 7,5% en milieu de matinée. Il vient de présenter une perte nette de 128 M€ en 2025, inédite dans l’histoire de ce développeur-producteur d’électricité renouvelable créé il y a 20 ans et détenu en majorité par Créadev, le holding de la famille Mulliez. Voltalia était déjà dans le rouge en 2024, de – 22 M€ après un exercice positif en 2023. Il a depuis changé de dirigeant : Sébastien Clerc a été remplacé par Robert Klein, artisan depuis 2006 de ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte