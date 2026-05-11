Paquet réseaux : Suède et France haussent le ton face à Bruxelles

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« L’UE ne devrait pas pouvoir capter les revenus générés par l’électricité suédoise ». La ministre de l’Énergie et des Entreprises du pays scandinave, Ebba Busch, est catégorique sur le réseau X. Le « paquet réseaux » proposé par Bruxelles ne la satisfait pas. Si la législation européenne demeure telle quelle, la Suède ne construira pas une nouvelle interconnexion prévue avec le Danemark, a-t-elle annoncé vendredi dernier. Stockholm demande aussi ...