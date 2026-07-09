Tenergie boucle aussi un plan social

Exclusif – Lui aussi. Selon nos informations, Tenergie vient de conclure un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Une cinquantaine de postes, sur les 300 environ du développeur-producteur d’énergies renouvelables basé à Meyreuil (Bouches-du-Rhône), sont supprimés. Le ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte