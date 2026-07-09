Tenergie boucle aussi un plan social

Par
Paul Messad
-
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© Crédit Agricole, Instagram

Exclusif  – Lui aussi. Selon nos informations, Tenergie vient de conclure un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Une cinquantaine de postes, sur les 300 environ du développeur-producteur d’énergies renouvelables basé à Meyreuil (Bouches-du-Rhône), sont supprimés. Le ...

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