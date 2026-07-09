Des mouvements en préparation au capital de Langa International

Exclusif – Langa International prépare une importante opération financière pour 2027, confiée à Rothschild. Le but est de lever des fonds tout en gérant les sorties programmées d’investisseurs, en premier lieu celle de RGreen Invest, arrivé en 2020 avec Bpifrance et par l’intermédiaire de son véhicule Infragreen 3, un fonds dorénavant en phase de cession de ses participations. RGreen Invest détient ...

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