Pourquoi JPEE et Générale du solaire vont fusionner

Entretien – JP Energie Environnement (JPEE) et Générale du Solaire vont fusionner, comme l’a dévoilé GreenUnivers la semaine dernière. La Banque des Territoires se projette comme partenaire et actionnaire. Une opération encore rarissime parmi les producteurs indépendants d’électricité renouvelable de l’Hexagone. Les entreprises fondées par Xavier Nass (JPEE) et Daniel Bour (Générale du solaire) ont conclu un memorandum of understanding (MOU) le 6 juillet « en vue de définir les termes et modalités d’un rapprochement entre égaux ». Les deux dirigeants expliquent à GreenUnivers l’esprit et les modalités de leur projet.

GreenUnivers : quel raisonnement et quels motifs justifient la fusion en préparation ?

Daniel Bour : c’est un projet de croissance. Il consiste à disposer d’une base renforcée et à accélérer là où l’on veut, en particulier vers l’aval – les consommateurs – et vers des pays porteurs comme l’Italie.

Xavier Nass : le but est d’entrer dans la cour des grands et d’être considéré comme tels. Nous créons l’un des plus importants acteurs en France. Il s’agit aussi de s’adapter à un nouveau contexte, de grandir dans le stockage, de travailler plus étroitement avec les agrégateurs. Un autre argument majeur pour nous : nous restons indépendants. Daniel et moi sommes des entrepreneurs.

GU : est-ce une question de survie pour vos deux entreprises ?

XN : nous avons chacun 600 MW en exploitation ...