JPEE et la Générale du Solaire s’entendent en vue d’une fusion

Exclusif – JPEE et la Générale du Solaire se préparent à fusionner tout ou partie de leurs activités, selon nos informations. Le périmètre exact du rapprochement reste à mieux connaître et l’opération va demander un peu de temps. Les deux développeurs-producteurs d’électricité renouvelable restent muets sur le sujet, malgré nos sollicitations. En compagnie de leur partenaire financier commun, la Banque des Territoires, ils ont signé un protocole d’accord en ce sens. Il sera dévoilé ...

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