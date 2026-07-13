Messer, le groupe international basé en Allemagne spécialisé dans la production et la distribution de gaz, va prendre 30% du capital de quatre projets de Lhyfe, viennent d’indiquer les deux sociétés. Trois des quatre projets se situent en France, ...
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Lhyfe trouve un client-actionnaire pour plusieurs projets
Messer, le groupe international basé en Allemagne spécialisé dans la production et la distribution de gaz, va prendre 30% du capital de quatre projets de Lhyfe, viennent d’indiquer les deux sociétés. Trois des quatre projets se situent en France, ...