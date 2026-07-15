La nouvelle stratégie bas carbone compte sur l’électrification

« Le fruit d’un travail de 5 ans. » C’est avec ces mots, prononcés au ministère de la Transition écologique, que Diane Simiu a introduit ce 15 juillet la présentation de la nouvelle stratégie nationale bas carbone (SNBC) française. Basée sur « 2000 hypothèses » et « une cinquantaine de leviers de décarbonation », cette SNBC3 sera « adoptée ...
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