Les prix négatifs bousculent la petite hydroélectricité

Rencontres 2026 de France Hydro Electricité – Crédit : T. Blosseville

Un dernier appel d’offres est prévu cet été dans la petite hydroélectricité. dans le cadre de la 2e programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE2). Les arrêtés tarifaires et appels d’offres de la PPE3 suivront. L’administration finalise les cahiers des charges en cherchant à ...