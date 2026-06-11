Valorem explore la recharge de camions électriques avec Paragon Mobility

Par
Jean-Philippe Pié
-
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@Paragon Mobility

Historiquement producteur d’électricité renouvelable, Valorem se projette vers les usages de cette électricité. En témoigne cet accord non exclusif qu’il vient de passer avec Paragon Mobility, un acteur encore petit de la recharge des véhicules électriques basé à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes).

Les deux entreprises font le pari que ...

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