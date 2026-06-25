Le potentiel d’hydrogène naturel conforté en Lorraine

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La Française de l’Énergie confirme des concentrations d’hydrogène naturel « exceptionnellement élevées » en Lorraine. D’abord connue pour la récupération du gaz de charbon, puis optant pour une approche multi-énergies, l’entreprise s’intéressait depuis 2023 à l’hydrogène naturel. Elle vient de ...