En pleine canicule, le réseau de froid de La Défense à la peine

C’est une situation inédite, due à un épisode caniculaire lui-même extraordinaire. Idex s’était préparé à la vague de chaleur qui frappe ces jours-ci la France. Mais son réseau de froid de La Défense (Hauts-de-Seine) est poussé dans ses retranchements : il peine à ...
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