Nouveau venu dans le solaire, Dhooing veut « exploser le modèle actuel »

Par
Jean-Philippe Pié
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Les fondateurs de Dhooing : Jean-Marc Fabius, Olivier Degos, Sylvain Mouche, Jean-Michel Villiot,
Jérôme Bourgeois et Thomas Fargeaudoux ©Dhooing/Hélène Ressayres)

Créer une entreprise dans l’électricité renouvelable n’est pas banal par les temps qui courent, marqués par les restructurations et les prévisions de consolidation. Quatre anciens de GLHD, d’Amarenco et de la chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine osent le faire. Nous allons « exploser le modèle actuel », promet même Jean-Marc Fabius, ancien cofondateur de GLHD, parti il y a un an et qui a contribué à ...

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