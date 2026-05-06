Isatis Capital convoite les PME « critiques » de l’énergie

Par
Natasha Laporte
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Laurent Baudino, directeur associé d’Isatis Capital.

Faire grandir les petites et moyennes entreprises françaises et contribuer à renforcer l’indépendance des secteurs « critiques », c’est-à-dire importants pour la souveraineté française : c’est l’ambition du fonds « Isatis Souveraineté PME » dont le lancement vient d’être annoncé par Isatis Capital. Orienté vers l’énergie, le numérique, l’industrie et la santé, ce fonds FPCI* (article 8 SFDR), d’une taille cible de 80 M€, investira dans les cinq années à venir ...

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