Amarenco renforce son capital avec 130 M€

Par
Natasha Laporte
-
Print Friendly, PDF & Email

Première étape d’une opération qui vise « l’autonomie financière » d’Amarenco. Le producteur indépendant d’énergies renouvelables (IPP) spécialisé dans le solaire et le stockage annonce avoir réalisé en décembre dernier une augmentation de capital auprès d’Arjun Capital Partners, l’un de ses actionnaires historiques, ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

 

Article précédentLe nouveau pas de temps de 15 minutes au menu du prochain CSE
Article suivantLa guerre en Iran dope les revenus des batteries