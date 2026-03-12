Le nouveau pas de temps de 15 minutes au menu du prochain CSE

Au programme du Conseil supérieur de l’énergie (CSE) du jeudi 26 mars prochain : les conséquences du passage du pas de temps de 60 à 15 minutes pour le calcul des prix de marché de référence et des primes pour prix négatifs, ainsi que des fiches de certificats d’économie d’énergie (CEE) de pompes à chaleur et de géothermie.

