Le nouveau pas de temps de 15 minutes au menu du prochain CSE

Par
Paul Messad
-
(Crédit : Vattenfall)

Au programme du Conseil supérieur de l’énergie (CSE) du jeudi 26 mars prochain : les conséquences du passage du pas de temps de 60 à 15 minutes pour le calcul des prix de marché de référence et des primes pour prix négatifs, ainsi que des fiches de certificats d’économie d’énergie (CEE) de pompes à chaleur et de géothermie. 

Alors que les producteurs s’organisent pour le passage au pas de temps de 60 à 15 minutes ...

