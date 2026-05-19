Des CEE pour les panneaux solaires, les batteries, les bornes de recharge [Luciole]

Formée par des entreprises spécialistes de la réduction et du pilotage de la consommation d’énergie et notamment d’électricité, l’association Luciole veut éclairer le principal angle mort du plan d’électrification national : son financement, à ce jour flou et probablement surtout extra-budgétaire. Maud Bregeon, ministre de l’Énergie, doit rendre à cet effet ses propositions au Premier ministre dans le cadre de la mission sur les certificats d’économies d’énergie qu’il lui a confiée fin mars. Luciole lui propose d’ores et déjà de ...

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