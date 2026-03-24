Sébastien Lecornu fait appel aux certificats d’économies d’énergie comme arme anti-crise

Par
Paul-Henri Giroudet
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Le Premier ministre Sébastien Lecornu a chargé la ministre de l’Énergie Maud Bregeon d’une mission de deux mois portant sur les certificats d’économies d’énergie (CEE). Il demande à ce que leur contribution à l’électrification des usages soit « maximisée » et que les projets jugés « les moins efficaces » soient ...

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