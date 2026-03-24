Bercy clarifie l’écosystème de la batterie avec « France Batterie »

Atteindre 100 à 120 GWh de capacité de production de batterie d’ici 2030, et pas n’importe comment. Depuis la gigafactory d’ACC en Pas-de-Calais, le ministre de l’Industrie, Sébastien Martin, a lancé aujourd’hui « France Batterie », la structure qui gérera le contrat stratégique de filière 2024-2027 de la batterie. Le contrat stratégique de filière est un espace de structuration d’acteurs présents sur un même sujet, pour atteindre des objectifs. Il est porté par le « Comité stratégique de filière », qui pilotera par ailleurs « France Batterie », dont le lancement sert, en somme, à clarifier ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

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