Bercy clarifie l’écosystème de la batterie avec « France Batterie »

Par
Paul Messad
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@Beevvéhic

Atteindre 100 à 120 GWh de capacité de production de batterie d’ici 2030, et pas n’importe comment. Depuis la gigafactory d’ACC en Pas-de-Calais, le ministre de l’Industrie, Sébastien Martin, a lancé aujourd’hui « France Batterie », la structure qui gérera le contrat stratégique de filière 2024-2027 de la batterie. Le contrat stratégique de filière est un espace de structuration d’acteurs présents sur un même sujet, pour atteindre des objectifs. Il est porté par le « Comité stratégique de filière », qui pilotera par ailleurs « France Batterie », dont le lancement sert, en somme, à clarifier ...

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