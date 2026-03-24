Les incertitudes s’accumulent sur le financement du réseau électrique

Source : RTE

Entre 82 et 110 Mds€ pour RTE, 96 Mds€ pour Enedis, soit environ 200 Mds€ à investir dans les réseaux électriques de France en 15 ans. Un véritable mur d’investissements attend les gestionnaires de réseau. Renouveler les lignes vieillissantes, raccorder les

installations diffuses de production, renforcer le réseau pour accompagner l’électrification accrue des usages, sans oublier l’adaptation aux nouvelles menaces du XXIe siècle, en particulier le changement climatique. Les gestionnaires de réseaux sont confrontés à l’un des plus grands défis de leur histoire, comparable au chantier de reconstruction d’après-guerre. Avec une question centrale : comment financer tous ces investissements ?

Un financement sous surveillance

Les gestionnaires de réseau ne sont pas des entreprises comme les autres, en tout cas pas en France. Contrairement à la plupart des entreprises, le risque de ...