En Méditerranée, les ports se répartissent l’éolien flottant [Fowt]

Par
Thomas Blosseville
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Fowt 2026 – Crédit : T. Blosseville

« Nous n’oublierons pas nos infrastructures portuaires », a promis le 24 mars Hermine Durand, sous-directrice du système électrique et des énergies renouvelables au ministère de la Transition énergétique. Elle assistait à la conférence de l’éolien flottant Fowt à Montpellier (Hérault) et faisait référence aux ...

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