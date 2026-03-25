EDF met sa filiale hydrogène Hynamics sur le marché

EDF confirme à GreenUnivers « l’ouverture du capital de Hynamics à de nouveaux investisseurs », suite à l’article de L’Informé sur la mise en vente de la filiale spécialisée dans l’hydrogène et lancée par l’électricien national en 2019. Ce processus, déjà évoqué dans la presse en août 2025, est arrivé au point où un mandat a été confié à la banque Natixis.

Dirigée par Christelle Rouillé depuis sa création, employant 160 personnes, Hynamics annonce une ...