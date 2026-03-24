Le fonds Icon prend les rênes d’Enoé

Le développeur-producteur de centrales photovoltaïques Enoé perd ses dirigeants et cofondateurs : Marc Watrin, président et Anthony Haddad, directeur général. L’entreprise marseillaise est confiée à Nicolas Couderc, en charge des activités en France du fonds infrastructure britannique Icon LLP. Actionnaire à 51% d’Enoé depuis 2023, Icon avait injecté des fonds pour soutenir la croissance du portefeuille, alors porté par le boom des toitures solarisées subventionnées. Cet essor s’est traduit par ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?Je me connecte