Le fonds Icon prend les rênes d’Enoé

Par
Jean-Philippe Pié
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@Enoé

Le développeur-producteur de centrales photovoltaïques Enoé perd ses dirigeants et cofondateurs : Marc Watrin, président et Anthony Haddad, directeur général. L’entreprise marseillaise est confiée à Nicolas Couderc, en charge des activités en France du fonds infrastructure britannique Icon LLP. Actionnaire à 51% d’Enoé depuis 2023, Icon avait injecté des fonds pour soutenir la croissance du portefeuille, alors porté par le boom des toitures solarisées subventionnées. Cet essor s’est traduit par ...

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