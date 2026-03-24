L’éolien flottant à nouveau plongé dans l’expectative [Fowt]

Par
Thomas Blosseville
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Crédit : T. Blosseville

Les couloirs bruissent de discussions techniques ce 24 mars à l’ouverture de la conférence annuelle sur l’éolien flottant Fowt* organisée à Montpellier (Hérault). Mais dans les esprits, un même enjeu s’impose, résumé par Didier Codorniou, vice-président de la Région Occitanie : « il est temps de  ...

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