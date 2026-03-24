L’Espagne confirme sa confiance dans les renouvelables

« La transition énergétique nous rend plus résilients », a affirmé vendredi le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Face à la flambée du coût de l’énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient, l’Espagne renforce les incitations en faveur de l’électricité renouvelable. « Aujourd’hui, l’Espagne est mieux préparée que presque tous les autres pays de notre région pour faire face à ce choc. Seulement 15 % du temps l’évolution du prix du gaz a influencé le prix de l’électricité en Espagne. En Italie, elle a été de 90 % et en Allemagne, de 40 % », a conclu Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez (Crédit : La Moncloa)

Les déductions fiscales déjà existantes, encourageant à investir dans l’autoconsommation solaire, ...