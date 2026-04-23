Electrification : le gouvernement publie son plan et son calendrier [Document]

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L’électrification est « une priorité absolue pour moi », assurait Sébastien Lecornu, Premier ministre, mardi dernier, lors de la présentation des aides sur les carburants fossiles. Déjà le 10 avril, le chef du gouvernement avait esquissé les lignes de son plan d’électrification et dévoilé de premières mesures de court terme. Cette fois on y est : le gouvernement rend publiques ...

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