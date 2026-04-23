Panneaux solaires : les prix restent orientés vers le haut

Quatre mois de hausse continue. L’orientation des prix des modules solaires en 2026 confirme être à l’inverse de celle observée ces dernières années : + 19% depuis janvier pour les panneaux les plus courants dont + 4,2% depuis mars, selon le grossiste allemand PVXChange. Certains segments subissent des hausses plus fortes, par exemple les modules full black tellement demandés que « chaque cargaison de camions qui arrive dans nos entrepôts nous est arrachée des mains », décrit Martin Schachinger, directeur de cette place de marché.

La demande, en ce moment stimulée par ...