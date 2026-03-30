Modules solaires : les prix toujours en hausse [PVXchange]

Toutes les catégories de panneaux solaires voient leurs prix orientés vers le haut en mars, constate la place de marché PVXchange mais à un rythme bien moins élevé qu’en février où un fort rebond avait été enregistré. A une exception près : le grossiste allemand note ...

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