Modules solaires : les prix toujours en hausse [PVXchange]

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GreenUnivers
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@Canadian Solar

Toutes les catégories de panneaux solaires voient leurs prix orientés vers le haut en mars, constate la place de marché PVXchange mais à un rythme bien moins élevé qu’en février où un fort rebond avait été enregistré. A une exception près : le grossiste allemand note ...

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