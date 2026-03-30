Emilie Piette prend la tête de RTE

Par
Paul-Henri Giroudet
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La haute fonctionnaire et ingénieure Emilie Piette est nommée présidente du directoire de RTE. Elle succède à Xavier Piechaczyk, devenu PDG de la RATP en février. Elle occupait depuis 2023 les fonctions de secrétaire générale adjointe à l’Elysée, en charge des pôles Economie et Vert. Diplômée de l’École polytechnique et de Télécom Paris, elle a auparavant occupé plusieurs postes à responsabilité au sein des ministères des ...

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