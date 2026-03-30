Une usine de carburants à base de bois prévue en Normandie

Le groupe industriel français Tertu et la société allemande Ineratec créent la coentreprise T.H2 afin de développer une usine de production de carburants synthétiques en Normandie, près de Caen.

En utilisant les compétences de Tertu, spécialiste de la valorisation du bois, le site collectera et traitera chaque année environ 60 000 tonnes de résidus de bois, issus de la région. La biomasse sera ...